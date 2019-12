Ykkösluokkalaisten eläinprojekti sai surullisen käänteen, kun joku varasti yhden luokan kasvattamista lemmikkikanoista: "Lasten uskoa ihmisyyteen on tuhottu"

Polka Dot niminen kana on yksi luokan viidestä lemmikkikanasta. Linnut eivät olleet pelkästään lemmikkejä, vaan kyseessä oli myös kouluprojekti.

– On niin surullista, että ihmiset eivät kunniota muiden omaisuutta. Ja koska kyseessä oli kouluprojekti, he eivät vieneet pelkästään yhtä kanaa, he myös tuhosivat lasten uskoa ihmisyyteen, kertoo ryhmän opettaja Michele Groth.