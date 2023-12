Yhteentörmäys valmentajan kanssa vei sairaalaan – erikoinen tilanne Valioliigassa

– Solisluu on varmasti murtunut, joten hän on sivussa pitkään. Se on haasteellista meille Robbon (Andrew Robertson, joka on myös loukkaantuneena) tilanteen kanssa. Totta kai se vaikutti minuun. En tuntenut kipua ja ajattelin, että Kostas saattoi olla kunnossa. Voisin mielelläni antaa solisluuni pois, jos hän tulisi jälleen terveeksi. Se ei ole hauskaa, kun tuollaista tapahtuu ja on itse siinä mukana, Klopp sanoi Sky Sportsille.