Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija varoittaa: tulevaisuudessa jopa 100 000 uutta koronatartuntaa päivässä

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoittaa, että uusien koronatartuntojen määrä voi yli kaksinkertaistua sataantuhanteen päivässä, elleivät viranomaiset ja kansalaiset toimi pandemian tukahduttamiseksi.

Fauci sanoi kongressin kuulemisessa, että Yhdysvallat on menossa väärään suuntaan. Hän kehotti amerikkalaisia käyttämään maskeja ja välttämään suuria ihmisjoukkoja. Koronan leviämisen estämiseksi käyttöön otettuja rajoituksia on purettu monessa osavaltiossa, mikä on kääntänyt tartuntojen määrän rajuun nousuun.