Yhdysvalloissa todettu eniten koronatartuntoja maailmassa – Trumpilta järeä määräys: yrittää saada lakiteitse General Motorsin valmistamaan hengityskoneita

Katso yllä oleva video: Katso video: Trump on lopettamassa karanteenit, vaikka korona leviää vauhdilla – "Yhdysvallat on nyt siinä tilantessa kuin Kiina kuukausi sitten"

Lähes puolet näistä on todettu New Yorkin osavaltiossa. New Yorkissa potilaiden määrä on kasvanut nopeasti, ja osavaltiossa on pulaa tehohoidon paikoista, suojavälineistä sekä hengityskoneista.