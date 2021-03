Yhdysvalloissa republikaanit yrittävät rajoittaa miljoonien amerikkalaisten äänestämistä – Trumpin väite varastetuista vaaleista elää yhä

Kiistely äänestystavoista uusissa mittasuhteissa

Yhdysvalloissa on kiistelty äänestystavoista – ja oikeuksista ennenkin, mutta tämän vuoden lakialoitteita on moninkertaisesti. Ainakin 43 osavaltiossa republikaanit edistävät yli 250 lakialoitetta, millä äänestämisestä tehtäisiin vaikeampaa.

– Republikaanit yrittävät estää äänestämisen! He yrittävät viedä ne kaikki keinot, millä äänestämisestä on yritetty tehdä helpompaa: ennakkoäänestämisen, Sunnuntai-äänestämisen ja postiäänestämisen. Vaikka me tiedämme, että ne kaikki keinot toimivat! He ovat julistaneet sodan demokratiaa vastaan. Tämä on kohtalokas hetki demokratiamme kannalta, kansalaisoikeusasianajaja Francys Johnson kertoo MTV Uutisille Georgian osavaltiosta.