Yhdysvalloilta tuhti sotilasapupaketti Ukrainalle

Presidentti Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt lisäämään tukeaan Ukrainalle ennen kuin tuleva presidentti Donald Trump astuu virkaan.

Yhdysvallat toimittaa Ukrainalle uuden 500 miljoonan dollarin sotilasapupaketin, Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kertoi torstaina.

Blinkenin lausunnon mukaan Yhdysvallat vie Ukrainaan kipeästi tarvittavia aseita ja varusteita, jotta maa voi puolustautua Venäjän hyökkäyksiltä.

Torstaina julkaistu apupaketti sisältää muun muassa tykistöammuksia, lennokkeja sekä panssaroituja ajoneuvoja.

Paketti on jatkoa 988 miljoonan dollarin ja 725 miljoonan dollarin apupaketeille, jotka julkistettiin aiemmin joulukuussa.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on pyrkinyt lisäämään tukeaan Ukrainalle ennen kuin tuleva presidentti Donald Trump astuu virkaan. Trumpin vaalivoiton myötä Yhdysvaltojen Ukrainalle antaman tuen tulevaisuus on vaakalaudalla, sillä Trump on sanonut todennäköisesti vähentävänsä Ukrainalle myönnettävää apua.