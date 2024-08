Yhdysvalloilta 125 miljoonan dollarin apupaketti Ukrainalle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli perjantaina puhelimitse Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Ukrainan itsenäisyyspäivän aattona.



– Olen ylpeä, että julkistamme uuden aseapupaketin Ukrainalle tänään, Biden sanoi puhelun jälkeen tiedotteessa.



Paketti sisältää ilmatorjuntaohjuksia, lennokkien torjuntaan tarkoitettua kalustoa, panssarintorjuntaohjuksia sekä ammuksia liikuteltaviin raketinheitinjärjestelmiin, Biden kertoi.



– Venäjä ei tule voittamaan tässä konfliktissa. Ukrainan itsenäinen kansa voittaa -- ja Yhdysvallat, liittolaisemme ja kumppanimme pysyvät heidän rinnallaan joka askeleella, Biden jatkoi.



Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan paketti on 125 miljoonan dollarin arvoinen ja se on koottu Yhdysvaltain varastoista. Paketilla on tarkoitus tukea Ukrainaa sen akuuteimmissa tarpeissa.