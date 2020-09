Yhdysvallat väittää YK:n Iran-pakotteiden olevan jälleen voimassa – kiista ajautunut pattitilanteeseen turvallisuusneuvostossa

Kyse on Iranin ydinsopimukseen liittyvistä pakotteista, joita Yhdysvallat on yrittänyt ajaa uudelleen voimaan YK:n turvallisuusneuvostossa. Se on kuitenkin jäänyt neuvostossa pitkälti vaille tukea. Erityisesti eurooppalaisten jäsenvaltioiden mukaan pakotteet eivät ole voimassa. Myös Kiina ja Venäjä ovat pakotteita vastaan.