Yhdellä hengenvaaralliset vammat, 25 sairaalaan – kun futisottelu päättyi, hurjasti kävi

Hamburger Sport-Vereinin fanien kentälle ryntäämisellä oli karut seuraukset: ainakin 25 katsojaa on joutunut sairaalaan ja yksi on saanut hengenvaaralliset vammat.

Hamburger Sport-Verein varmisti lauantaina nousunsa jalkapallon Saksan pääsarjaan Bundesliigaan 2. Bundesliigasta 6–1-kotivoitolla Ulmista. Tuhannet fanit lähtivät pelin päätyttyä ryntäämään kentälle, mutta monien juhlinta loppui lyhyeen.

Hampurin palolaitoksen tiedotteen mukaan lääkintähoitoa on saanut 44 ihmistä. Heistä ainakin 25 on joutunut sairaalaan. 19:llä on ollut vakavia vammoja, ja yhden vammat on luokiteltu hengenvaarallisiksi.

Saksan menestyneimpiin jalkapalloseuroihin lukeutuva HSV palaa Bundesliigaan vuosien tauon jälkeen. Se on pelannut alempana sen jälkeen, kun se putosi kaudella 2017–18.

2. Bundesliigaa on vielä yksi kierros jäljellä. HSV on myös kiinni mestaruudessa johtaessaan sarjaa pisteen erolla Kölniin.