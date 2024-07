Wilma Murron kilpakumppanilta rohkea ennustus: "Jos joku pystyy siihen, se on Wilma"

– Wilma on niin, niin lahjakas. En yllättyisi yhtään, jos hän tulee ja menee finaaliin, ja sen jälkeen mitä tahansa voi tapahtua. En ihan tarkalleen tiedä mikä tilanne hänellä on nyt, mutta toivon kaiken olevan kunnossa ja lähetän hänelle terveiset. Sen tiedän, että hän on tehnyt kovasti töitä toipumisen suhteen ja ollakseen parhaassa iskussa olympialaisissa, Caudery totesi keskiviikkona STT:lle.