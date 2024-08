WHO varoittaa: Nuorten kondominkäyttö vähentynyt huolestuttavaa tahtia

WHO:n Euroopan aluetoimiston kiireellisestä raportista käy ilmi, että kondomien käyttö seksuaalisesti aktiivisten nuorten keskuudessa on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2014. Tämä asettaa nuoret merkittävään vaaraan saada sukupuoliteitse tarttuvia tauteja ja lisää suunnittelemattomia raskauksia.

Uudet tiedot julkaistiin osana moniosaista Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) -tutkimusta, joka kattoi yli 242 000 15-vuotiasta 42 maassa vuosina 2014-2022.

Suojaamattoman seksin suuri esiintyvyys viittaa tutkimuksen mukaan siihen, että ikäkaudelle sopivassa kattavassa seksuaalikasvatuksessa ja ehkäisymenetelmien saatavuudessa on merkittäviä puutteita.

– Ikäkaudelle sopiva kattava seksuaalikasvatus on edelleen laiminlyöty monissa maissa. Siellä missä sitä on tarjolla, se on viime vuosina joutunut yhä useammin hyökkäyksen kohteeksi sillä virheellisellä oletuksella, että se rohkaisee seksuaaliseen käyttäytymiseen, kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Henri P Kluge.