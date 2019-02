Vuosittainen lääkärintarkastus totesi Trumpin lihonneen, mutta golfille Yhdysvaltain presidentiltä on löytynyt aiempaa enemmän aikaa

Tarkastusraportin mukaan Trump on lihonut viime vuodesta, ja hän painaa tällä hetkellä 110 kilogrammaa. Viime vuonna Trump painoi noin 108 kiloa.

Myös Trumpin leposyke on noussut ja hänen kolesterolilääkitysannostustaan on jouduttu nostamaan.

Trumpin leposyke on tällä hetkellä 70 lyöntiä minuutissa. Viime vuonna se oli 68 lyöntiä minuutissa.

72-vuotias Trump tunnetaan pikaruoan ystävänä eikä hän juurikaan harrasta liikuntaa. Toisaalta Trump ei tupakoi eikä juo lainkaan alkoholia. Trump on sanonut, ettei hän koskaan ole juonut edes yhtä olutta.

Presidentti on kuvaillut, että hänen pääasiallinen liikuntaharrastuksensa on kävellä ympäri Valkoista taloa ja seistä julkisissa tilaisuuksissa. Trump on tosin viime aikoina ollut hieman aktiivisempi golfin pelaaja.