Voisiko tämä pieni eliö auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan? Jättipyrstökäs rakentaa joka päivä jättimäisen limapussin, johon se kahmii hiiltä

Pyrstökäs on hämmästyttänyt tutkijoita pitkään, mutta nyt sen tekemiä limarakennelmia on pystytty kunnolla tarkastelemaan viimeisimmän teknologian avulla. Tutkijat ovat selvittäneet, että pyrstökäs kykenee siivilöimään parhaimmillaan jopa 80 litraa vettä tunnissa.

Miten tämä kaikki liittyy ilmastonmuutokseen?

Meressä on erillisiä kerroksia, ja kun jotain kulkeutuu pohjalle saakka, se ei pääse sekoittumaan meren yläosiin pitkiin aikoihin. Sea Life -akvaarion intendentti Markus Dernjatin kertoo, että pyrstökäs on todella mielenkiintoinen eliö, jolla on tärkeä osa hiilen kuljetusketjussa.