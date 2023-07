Voiko Kalle Rovanperä tehdä saman tempun kuin Ott Tänak? Suomalaistähden vastaus pistää miettimään

Puolustava maailmanmestari on ajanut Toyotalla vuodesta 2020 lähtien. Japanilaisvalmistajan GR Yaris Rally1 -kilpuri on kiistatta tällä hetkellä sarjan suorituskykyisin ja luotettavin auto.

Kaiken järjen mukaan Rovanperän ei ole mitään järkeä vaihtaa tallia ensi kaudeksi, vaikka managerivelho Timo Jouhki onkin väläytellyt mediassa, että keskusteluita on aloiteltu myös Hyundain rallitallin kanssa. Rovanperällä ottajia riittäisi kaikissa talleissa, sillä onhan nuori suomalaiskuski ajamassa mestariksi myös tänä vuonna.

– Minun päätöshän se on, mutta en mää tiiä, milloin siitä kukaan kuulee mitään, Rovanperä tokaisi.

Tänakin esimerkki on pieni varoitus Rovanperälle ja siksi mies myöntää myös itse, että tallinvaihto ei välttämättä olisi järkevin vaihtoehto.

Eli todennäköisempää on, että tämä sama auto pysyy myös ensi kaudella?

Viron MM-rallin avauserikoiskoe ajetaan torstai-iltana Tarton kaupungin keskustassa. Rovanperä on vienyt kisaan nimiinsä kahtena edellisenä vuotena.

– Tietenkin olen aika hyvillä fiiliksillä. Tämä on kauden lempiralli minulle, joten ainahan tänne on kiva tulla. Toki kisa ei ole helppo. Lähtöpaikka vaikuttaa aina sorarallissa, mutta onneksi on jotain toiveita sadekuuroista, Rovanperä mietti.