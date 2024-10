Voiko hallitus hakea toista vaihtoehtoa "sairaussakolle" – näin työministeri vastaa

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoo MTV Uutisille, että toistaiseksi lakihanketta on lähinnä lykätty eikä mistään muusta ole sovittu.

Työ- ja elinkeinoministeriön työntekijöille on annettu työrauha keskittyä muihin hankkeisiin.

– Sairauspäivän palkattomuus asiasta on linjattu vain se, että asian lainvalmistelu käynnistyy ensi vuoden puolella.

– Nyt me priorisoimme muita hankkeita, kuten irtisanomisen helpottamista ja määräaikaisten työsuhteiden muutoksia, Satonen sanoo.

– Tällä hetkellä en näe asiaa ajankohtaisena, koska tässä (1. sairauslomapäivä) on tarkoituksena lainsäädäntöprosessi käynnistää vasta ensi vuoden puolella, työministeri sanoo.

Muuttuuko ajankohtaisuus ensi vuonna?

Yrittäjät on esittänyt työnantajien omavastuuajan lyhentämistä sairastuneen työntekijän palkanmaksusta.

– Siinä (Suomen Yrittäjien ehdotus) on kyse ennemmin siitä, miten tämä sairauslomista koostuva kustannusvastuu jaetaan työnantajien ja yhteiskunnan kesken. Se on vähän eri asia. Se sinänsä on varmasti selvittämisen arvoinen asia, Satonen pohtii.