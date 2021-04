Virusopin professori Suomeenkin rantautuneesta Intian virusmuunnoksesta: "Ei syytä paniikkiin"

Intiassa on raportoitu yli 3600 uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta, mikä on uusi päivittäinen ennätys.Maassa on todettu reilut 18 miljoonaa koronatartuntaa.

Todellisten tauti- ja kuolintapausten määrän on kuitenkin arvioitu olevan virallisia lukemia suurempia.

Julkusen mukaan on monta tekijää, miksi Intian koronatilanne on päässyt niin pahaksi. Syy ei ole niinkään itse viuruksen.

– Jos ei se olisi ollut tämä, se olisi ollut jokin muu viruskanta, joka siellä olisi levinnyt. Tämä ei selitä tartunnan räjähdysmäistä leviämistä Intiassa, vaan se on ihan muista syistä johtuva.

Professori nostaa esiin muutaman leviämistä edesauttaneen seikan.

– Siellä on valtava väkitiheys, ja torjuntatoimia on todennäköisesti erittäin vaikea toteuttaa, että suljettaisiin yhteiskuntaa ja eristettäisiin ihmisiä, kun siellä on niin paljon väkeä.

Intian muunnos melko tavallinen

Julkunen kuvaa, että Intian viruskanta olisi ominaisuuksiltaan suurin piirtein samanlainen kuin koronan brittimuunnos tai Etelä-Afrikan virusmuunnos leviämisen suhteen.

– Ei siinä sinänsä mitään yllättävää ja poikkeavaa ole.

Toistaiseksi mikään ei puolla sitä, että tauti tarttuisi herkemmin sukupuolen tai iän mukaan.

– Kyllä tässä varmasti kaikki ihmiset, jotka ovat sinänsä taudille alttiita, niin varmaankin voivat myös tämän tartunnan saada.

Taudin ei uskota myöskään olevan vakavampi kuin muiden koronamuunnosten.

– Minun nähdäkseni viruksen ominaisuuksien perusteella ei näyttäisi siltä, että tässä olisi mitään, ikään kuin syytä, miksi virus aiheuttaisi vakavempaa tautia kuin aikaisemmat virusvariantitkaan.

Ei syytä paniikkiin

Julkunen muistuttaa, että ihan samat torjuntatoimet tepsivät tätä muunnosta vastaan.

Muunnoksen suhteen suomalaisten ei tule yöuniaan menettää.

– Ei missään tapauksessa syytä paniikkiin. Tämä on yksi virusmuunnos muiden joukossa. Se, että se sattumalta on lähtenyt Intiassa leviämään, on seurausta siitä, että Intian epidemia kaiken kaikkiaan on hyvin dramaattisesti pahentunut.

Rokotteiden antaman suojan osalta ei myöskään ole syytä paniikkiin.