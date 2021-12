Viro muutti maahantulon edellytyksiä – tämä suomalaisiltakin vaadittavasta kyselystä pitää tietää

Määräys on voimassa 16. joulukuuta asti.

Maahantuloilmoituksessa täytyy kertoa saapumismaa sekä maat, joissa tulija on vieraillut viimeisen 10 päivän aikana. Ilmoituksen voi täyttää englanniksi, viroksi tai venäjäksi, mutta ei suomeksi.

Koronatilanne parempaan suuntaan

Viimeisimmät tiedot Viron koronatilanteesta kertovat, että tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan ja sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä on vähentynyt. Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohti on viimeisen 14 vuorokauden aikana 685, kun se vielä marraskuun alussa oli yli 1800.