Villen sunnuntaiyö sai höyryävän kivuliaan käänteen – astui putkirikosta vuotaneeseen, kiehuvan kuumaan veteen: "Jalat kuin kuorettomat nakkimakkarat"

Uudenmaankadun ja Annankadun risteys näyttää 80-luvun musiikkivideon näyttämöltä: valot heijastuvat märästä asvaltista ja ilma on sakeana kadun uumenista nousevasta höyrystä. Asetelmasta puuttuvat vain mustan urheiluauton hehkuvanpunaiset perävalot.

Ville Liikanen ja hänen ystävänsä lähestyvät tanteretta pahaa-aavistamattomina. On hämärää ja höyry peittää näkymän. He eivät täysin hahmota, mitä risteyksessä on meneillään.