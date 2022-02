Viisi ihmistä kuoli lumivyöryssä Itävallan Tirolissa – kahdessa vuorokaudessa yli 50 lumivyöryä

Kahden vuorokauden aikana Tirolin alueella on rekisteröity yli 50 lumivyöryä. Muun muassa Söldenin suosittuun hiihtokeskukseen iski lumivyöry, jossa viisi lumeen hautautunutta ihmistä selvisi hengissä.

Itävallassa on viime vuosina kuollut lumivyöryissä vuosittain noin 20 ihmistä. Viimeisten kahden talvisesongin aikana kuolonuhreja on ollut vähemmän, sillä koronapandemian vuoksi hiihtokeskuksissa on ollut vähemmän väkeä.