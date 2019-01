Viime vuosi jäi odotettua vaisummaksi asuntomarkkinoilla – näillä alueilla asuntokauppa kävi erityisen vilkkaana

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat

Ikääntyminen yksi asuntomarkkinoiden trendeistä



Ostovoiman ennakoidaan paranevan



Liiton mukaan myönteistä on myös se, että uusien osakeasuntojen tarjonta on vilkasta ja esimerkiksi ASP-tilien määrä on kasvussa.