Huipputoimittajia palkittu – tässä ovat Suuri Journalistipalkinto -voittajat

Vuoden juttu -palkinto Helsingin Sanomien toimittajille

Vuoden journalistinen teko vastalaake.fi:lle

– Vastalaake.fi-sivustolla julkaistaan tutkimuksiin perustuvia, mutta helppotajuisia, artikkeleita tieteestä ja terveydestä. Lähtökohtana on huoli virheellisten ja epäselvien terveysväittämien lisääntymisestä mediassa ja erityisesti sosiaalisessa mediassa. Sivuston artikkelit selvittävät erilaisten julkisuudessa esitettyjen terveysväittämien todenperäisyyttä. Niissä käydään tutkitulla tiedolla huuhaata vastaan. Sivusto on saavuttanut suuren suosion ja artikkeleihin viitataan usein myös perinteisessä mediassa.

Vuoden journalistinen pomo Aamulehdestä

– Riina Nevalainen on taitava yhdistämään tavoitteet ja ihmisten johtamisen. Hän on suora ja kertoo, mitä haluaa. Sen lisäksi hän uskoo kiitoksen voimaan ja luo ympärilleen turvallisen ja levollisen ilmapiirin. Hän osaa poikkeuksellisen taitavasti vaatia ja kannustaa niin, että koko toimitus työskentelee yhteisten tavoitteiden eteen hyvillä mielin ja motivoituneesti. Näin arvioivat Nevalaisen alaisuudessa työskentelevät Aamulehden kollegat. Riina Nevalainen on yksi avainhenkilöistä, joiden ansiosta Aamulehden digitaalisten tilausten myynti on viime aikoina ollut kovassa kasvussa, perustuen laadukkaaseen journalismiin.