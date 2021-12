Vihreät selvitti MTV:lle, mitä puoluefestareilla tapahtui: Humalatilallaan hekumoineen alaikäisen Tiktok-päivitys liioittelua – "Vastaavaa ei tapahdu jatkossa"

Vihreät ohjeistivat Pekka Haaviston kautta koronalle altistuneita poistumaan viime lauantaina järjestetystä tapahtumastaan, kun juhlaväki oli saanut tiedon ulkoministerin koronatartunnasta sekä sen aiheuttamista mahdollisista altistumisista. Haavisto ei ollut paikalla puoluefestareilla.

Puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan juhlia järjesteltiin kaikki turvallisuussäännöt mielessä pitäen.

– Osallistumisen edellytyksenä kaikilla tapahtumaan osallistujilta oli koronapassi. Kaikkia pyydettiin myös tekemään pikatesti ennen paikalle tuloa.

Tapahtuma ehti olla käynnissä useita tunteja ennen tartuntauutista

Kokoontuminen oli ollut käynnissä hyvän aikaa ennen kuin tieto Haaviston tartunnasta saatiin. Päivää oli aloiteltu kahden aikaan iltapäivällä ravintolatilassa, jonka jälkeen on Liikasen mukaan ollut asiaohjelmaa ja mahdollisuus hotellin kylpylässä saunomiseen. Sen jälkeen oli luvassa ruokailua ja muuta yleistä juhlintaa. Liikasen mukaan iltajuhla päättyi puoli kahden aikaan yöllä.

– Lauantaina saimme tiedon Pekka Haaviston tartunnasta silloin kun se tuli julkisuuteenkin eli hieman kymmenen jälkeen illalla. Hyvin pian kävi myös ilmi nuorten puolelta se, että Pekka oli ollut siellä puoluetoimistolla samana päivänä aiemmin tilaisuudessa, jossa oli ollut nuorten porukkaa, Liikanen selventää.

Liikasen mukaan alle tunnin sisällä siitä, kun tieto tartunnasta saatiin, oli Vihreiden nuorten pääsihteeri tavoittanut kaikki kyseisessä tilaisuudessa Haaviston tavanneet nuoret.

– Kolme näistä nuorista oli viikonlopun festareilla. Kaikkia heitä ohjeistettiin poistumaan juhlista välittömästi ja eristäytymään omaan hotellihuoneeseen tai lähtemään taksilla pois juhlista. Käsitykseni mukaan nuorisojärjestö on tässä noudattanut tiukempaa linjaa kuin mitä THL:n yleiset ohjeet ovat.

"Yksi nuorista ei noudattanut saamiaan ohjeita"

Tapahtuman järjestäjät eivät Liikasen mukaan tienneet keitä altistuneet nuoret olivat. Tämä poiki yllätyksen tapahtumaa seuraavalla viikolla.

– Nyt loppuviikon puolella vasta on käynyt ilmi, että yksi näistä nuorista ei ollut noudattanut saamaansa ohjetta. Hän jatkoi tapahtumaan osallistumista ja pidän hänen toimintaansa valitettavana virheenä. Asiaa on käsitelty tämän asianosaisen kanssa. Hän on kertonut olevansa hyvin pahoillaan.

Haaviston tapausta seuranneet varotoimet jatkuvat yhä.

– Ne jotka ovat altistuneet koronalle Haaviston kautta on ohjeistettu välttämään kontakteja, seuraamaan oireitaan ja tekemään testejä tarvittaessa. Olemme myös arvioineet tilannetta valtakunnallisen koronaneuvonnan kautta.

Jatkotartuntojen osalta syytä ei pitäisi olla huoleen.

– Meille sanottiin että tällaisissa tapahtumissa, joissa kaikilta on edellytetty koronapassia tartunnan leviämisen riski on todella pieni. Meillä ei ole tiedossa yhtään koronapositiivista henkilöä, joka siellä olisi ollut paikan päällä. Toki seuraamme tilannetta koko ajan.

– Itse olen yhden pikatestin tuon jälkeen tehnyt varmuuden vuoksi ja negatiivista se näytti.

Poliitikoiden koronakäytös on viime aikoina ymmärrettävästi herättänyt kansalaisissa närää – koronasääntöjen viidakossa kun on tallustettu jo pari vuotta. Samaan aikaan on vaikuttanut siltä, että poliitikoiden ote olisi löystymässä.

– Minulla ei ole tarvetta kommentoida muiden toimia. Oman toimintamme puolesta totean että tilaisuus järjestettiin kaikkien lakien ja suositusten mukaisesti koronapassillisena ja sen lisäksi vielä edellytimme pikatestejä, Liikanen sanoo.

– Heti kun kuultiin että paikalla oli altistuneita, heihin oltiin yhteydessä. Koen että teimme järjestelyt ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti niin hyvin kun vain pystyimme, hän jatkaa.

Alaikäinen väitti nauttineensa juhlissa alkoholia

Seiskan mukaan puoluefestareille on osallistunut myös alaikäinen henkilö, joka väitti Tiktokissa nauttineensa useita annoksia "europarlamentaarikon tarjoamaa skumppaa". Lisäksi nuori on lehden mukaan polttanut tupakkaa ja istunut puoluejohdon kanssa porealtaassa.

– Tilaisuus on ollut avoin myös alaikäisille osallistujille. Huoltajien yhteystiedot ja lupalappu ovat olleet osallistumisen edellytyksenä. Lähes kaikki tapahtumaan osallistuneet nuoret ovat olleet täysi-ikäisiä.

– Iltajuhlissa ainakin yksi osallistuja oli hankkinut kuohuviinipullon josta tarjottiin seurueelle, jotka olivat pullon hankkineen henkilön mielestä täysi-ikäisiä. Mikäli tällainen virhe on sattunut, että alaikäinen olisi nauttinut alkoholia, niin kyllä pidän sitä vakavana ongelmana ja epäonnistumisena meidän järjestäjien puolesta.

Tapaus tuli julkisuuteen juhliin osallistuneen alaikäisen henkilön Tiktok-julkaisun myötä.

– Minulle on kerrottu, että hän on kertonut liioitelleensa asioita päivityksessään, eivätkä väitteet kaikilta osin voi olla tosia. Kenellekään ei takuulla ole tarjottu mitään skumppalaseja sellaisia määriä, mitä siinä on mainittu.

– Olemme sopineet että palaamme tähän asiaan vielä ja tarkennamme toimintatapojamme. Vastaavaa ei tapahdu jatkossa.

Vihreiden europarlamentaarikkoa Alviina Alametsää ei tavoitettu varsinaiseen haastatteluun, mutta hän kommentoi asiaa lyhyesti tekstiviestillä.

– Kerroinkin aiemmin Seiska-lehdelle ostaneeni anniskelualueella täysi-ikäiselle seurueelle kuohuviinipullon puolilta öin. En ole ollut järjestämässä tapahtumaa ja kommentit osaa parhaiten antaa Veli Liikanen.