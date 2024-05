Video: Ukraina pääsi kohutun venäläisen "kilpikonnatankin" ihon alle

Viime aikoina rintamalta kantautunut kuvamateriaali paljastaa Venäjä on tuonut rintamalla "kilpikonnapanssarivaunuiksi" kutsuttua kalustoa.

Nimi tulee siitä, että vaunut on suojattu kuorimaisilla metallirakenteilla, joiden pitäisi helpottaa varsinkin kamikaze-droonien tuomaa uhkaa yläilmoista.

Ukrainan armeija on nyt julkaissut videon , jonka väitetään näyttävän metallirakenteilla vahvistetun tankin tuhoutumisen Donetskissa.

Näyttäisi siltä, että videolla esiintyy ainakin yksi iskun vastaan ottava venäläinen panssarivaunu, joka on vahvistettu rakenteilla. MTV Uutiset ei kuitenkaan pysty täysin vahvistamaan armeijan julkaisemaa videomateriaalia.

Ukrainan armeija on käyttänyt koko sodan ajan valtavasti drooneja venäläiskaluston tuhoamiseen. Ukraina on myös lisännyt laitteiden tuotantoa, ja niistä on tullut arkipäivää rintamataisteluissa.