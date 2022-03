Video: Olivier Giroudin maukas ohjaus nosti AC Milanin Serie A:n kärkeen

Ottelun ainoan maalin teki ranskalaishyökkääjä Olivier Giroud , joka ohjasi Davide Calabrian laukauksen maaliin toisen puoliajan alussa. Ranskalainen on tehnyt tällä kaudella kahdeksan maalia Italian pääsarjassa. Giroud on kunnostautunut varsinkin huippujoukkueita vastaan vuodenvaihteen jälkeen.

Milan on napannut tärkeät voitot Interistä ja AS Romasta Napolin lisäksi, ja Giroud on onnistunut maalinteossa kaikissa kolmessa ottelussa.

Milan nousi Napoli-voitolla Serie A:n kärkeen. Inter on toisena kahden pisteen päässä, ja Napoli on nyt kolmantena kolme pistettä Milanin takana. Interillä on tosin yksi ottelu vähemmän pelattuna.