Video: Ennätysmäärä manaatteja kuollut Floridassa – saasteet vähentäneet meriheinän määrää

Silloin syynä oli vahingollinen levä. Tällä kertaa kyse on nälkiintymisestä.

Saasteet ja veneet tappavat

Manaatit ovat suuria vedessä eläviä nisäkkäitä. Ne syövät meriheinää, jonka määrä on vähentynyt rajusti vesiin päätyvien saasteiden takia.

Lämpö on saanut manaatit levittäytymään Floridan rannikolle, jossa on paljon veneliikennettä. Ainakin 63 manaattia on kuollut veneen iskusta tänä vuonna.