"Vetäytyvät venäläiset miinoittavat ruumiita ja koteja", varoittaa presidentti Zelenskyi

Samaan aikaan Venäjä on kuitenkin jatkanut tykistö- ja ohjusiskujaan myös Kiovan alueella. Venäjän painopisteen arvioidaan nyt siirtyvän Itä-Ukrainaan.

– He miinoittavat koko alueen. He miinoittavat koteja, varusteita, jopa tappamiensa ihmisten ruumiita. Alueella on paljon ansalankoja ja muita vaaroja, Zelenskyi sanoi lauantaiaamuna julkaistussa puheessaan.