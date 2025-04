Vetääkö Kalle Rovanperä Kanarialla ässän hihasta? Asiantuntijoilla selkeä näkemys: "Aika lailla eri laji"

Rallin MM-sarjaan saadaan ensi viikonloppuna taas puhdas asfalttiralli, kun MM-pisteistä ajetaan ensimmäistä kertaa historiassa Gran Canarialla.

Kauden neljäs osakilpailu päättää monien lajin seuraajien pitkän odotuksen. MM-sarjassa ei ole ajettu tällaista asfalttikisaa sen jälkeen, kun Katalonian ralli pudotettiin kalenterista kauden 2022 jälkeen.

Kanarian tiestö ei mene täysin yksi yhteen Katalonian kanssa, mutta pinnaltaan tasaiset ja profiililtaan tekniset asfalttipätkät vaativat samaan tapaan tarkkaa ajamista ja strategista rengashallintaa. MM-rallitähdet eivät pääse missään muualla näin lähelle rata-ajomaisia olosuhteita.

Kalle Rovanperän kohdalla on monesti mietitty, mitä uutta hän mahdollisesti sai ajamiseensa osallistuttuaan viime kaudella lukuisiin ratakisoihin muun muassa Porsche Carrera Cup Benelux -sarjassa. Näistä opeista ei todennäköisesti höydy missään niin paljon kuin Kanarialla, mutta suomalaisittain valitettavaa on, että hyödyt jäänevät sielläkin varsin pieniksi.

– Ihan yksittäisiä nyansseja. Jossain renkaan lämpötilan hallinnassa voi olla ihan pieniä juttuja, samoin tietynlaisissa jarrutuksissa, että säästetään jarrua. On se (rata-ajo) aika lailla eri laji, MTV Urheilun asiantuntija Riku Tahko tiivistää.

– Mulle on jäänyt se mielikuva, että kun rallin puolelle tuli aiemmin selkeitä ratakuskeja, he tiesivät asfaltilla ajamisesta jotain sellaista, mitä me rallikuskit emme tienneet. Mutta tällaiset erot ovat tänä päivänä tasoittuneet. Kaikki tietävät ne metkut, ja kaikki ajavat niin paljon kaikenlaisilla alustoilla, kaikenlaisissa olosuhteissa ja kaikenlaisilla autoilla, että en jaksa uskoa sieltä mitään isoa etua tulevan.

Tahkon asiantuntijakollega Jari Ketomaa huomauttaa, että aivan kuten rallissa myös radalla on monia eri tyylejä, joilla voi menestyä.

– Siellä on ne, jotka tykkäävät ajaa aliohjaavalla tai yliohjaavalla autolla. Ihan samat erot sielläkin tulevat. Kallella on tietty tyyli ajaa rallia, ja luulen, että rataakin Kalle ajaa suurin piirtein samalla tyylillä. Menee aika sekavaksi, jos sitä lähtee hirveästi muuttamaan. En näe, että hän pystyy sitä (ratakokemusta) juuri hyödyntämään. Ehkä joitain ihan pieniä yksityiskohtia on, mutta se saattaa tarkoittaa rallin mittakaavassa sellaista noin viittä sekuntia.

– Radalla tietää tasan tarkkaan sen kohdan, missä mutka kiristyy tai aukeaa, jolloin auton painopisteellä pystyy pelaamaan kääntyvyyden kanssa. Rallissa pimeät paikat, kun käännetään kallion taakse nelosvaihteella, ovat äärimmäisen tärkeitä paikkoja. Jos haparoi yhtään tuntuman tai nuotin takia, tulee paljon takkiin esimerkiksi Sébastien Ogierille, jolla ne paikat ovat sataprosenttisesti hallussa. Niissä paikoissa ralli ratkaistaan.