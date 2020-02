Vesihuollon yksityistämisaie raivostutti suomalaiset, Italiassa vastaava temppu nosti hintoja 120 prosenttia – ministeri: Veden hinta tulee nousemaan joka tapauksessa

Vesihuollon yksityistämissuunnitelmat ovat saaneet kansalaiset takajaloilleen. Aiheesta tehty adressi keräsi eduskuntaan etenemiseen tarvittavat nimet parissa päivässä.



Kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi Yli 84 000 nimeä 8.2.2020.

Aloitteessa esitetään, että julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen myyminen kaupallisille yksityisille toimijoille estetään lailla, eli nykyinen omistus pidetään julkisen sektorin hallussa.

"Ei ole millään tapaa realismia, että jollekin paikkakunnalle Suomessa rakennetaan kilpaileva vesihuoltoverkosto (esim. vesijohtoverkosto) jo olemassa olevan rinnalle."

Keskustelu vesihuollon yksityistämisestä Suomessa alkoi tammikuun lopulla sen jälkeen, kun Jyväskylän kaupungin uutisoitiin selvittävän vähemmistöosuuden myymistä kaupungin vesi- ja sähkönjakeluyhtiö Alvasta.

Maailmalta on lukuisia esimerkkejä, joissa veden hinta on noussut yksityistämisen myötä – esimerkiksi Italiassa hinnat nousivat jopa 120 prosenttia. Monet pelkäävätkin vedenjakelun yksityistämisen korottavan hintoja myös Suomessa. Muun muassa Jyväskylän kaupungin suunnitelma yksityistää osa vesihuoltolaitoksestaan on saanut osakseen rajua kritiikkiä.



MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa aiheesta puhunut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) suhtautuu yksityistämiseen varauksellisesti. Hänen mukaansa enemmistöomistajuus pitää aina pitää yhteiskunnan käsissä.

– Kansainväliset vertailut osoittavat mitä maailmalla on tapahtunut. Vesi on kansalaisomaisuuttamme. Pidän kaikissa tilanteissa välttämättömänä, että omistajuus on kunnallisessa tai alueen asukkaiden käsissä.



Ministeri Jari Leppä sanoo, että hinnat tulevat väistämättä nousemaan.

– Vesijärjestelmissä on melko paljon korjausvelkaa ja se vaatii investointeja. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että varmasti sen myötä tulee hinnannousuja. Tämän myötä joudumme varmistamaan, että hyvää ja turvallista vettä on saatavilla aina ja kaikissa tilanteissa.



Vain harva vesilaitoksista on nykyisinkään kuntien omistuksessa Juoma- ja käyttövedestä vastaa kaikkiaan 1100 vesihuoltolaitosta, joista puhtaasti kunnan liikelaitoksia on vain 5 prosenttia.

Suurin osa vesihuoltolaitoksista eli 68 prosenttia on asiakkaiden omistamia osuuskuntia.

Yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki Aalto-yliopistosta sanoo, että vesiyhtiöiden hintoja on vaikea säännöstellä.



– Käytännössä vesiyhtiöllä on iso pelivara. Toki lainsäädännössä sanotaan, että vedenhinnan pitää olla kohtuullinen ja tasapuolinen. Hintojen sääntely on kuitenkaan vaikeaa, ja on riski, että ne nousevat, Kuoppamäki sanoo.

Yksityistäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yhtiöllä on oikeus tehdä bisnestä veden puhdistamisesta ja jakelusta. Kuoppamäki pitää yksityistämistä huonona ideana.