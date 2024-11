Venäläisen Voislav Tordenin sotarikosoikeudenkäynnistä Suomessa ennakoidaan haastavaa: "Eivät nämä läpihuutojuttuja ole"

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut Suomessa vangittuna olevaa Tordenia vastaan syytteet viidestä sotarikoksesta Itä-Ukrainassa 2014.

Syyttäjä on pitänyt poliisin 2014 tapahtumista hankkimaa selvitystä ja näyttöä vakuuttavana. Todistusaineistona on esimerkiksi avoimista lähteistä saatua autenttista videomateriaalia.

– Eivät nämä koskaan läpihuutojuttuja ole. Näytön hankinta on oleellinen kysymys ja se, miten sitä näyttöä tullaan käsittelemään oikeudessa, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.

Haastavia näytöllisesti

– Laajat ja vaikeat rikosasiat ovat vaativia esitutkinnassa, syyttäjän pöydällä ja myös käräjäsalissa. Juttu, joka on tapahtunut 10 vuotta sitten, ja todistajat kuullaan videon välityksellä ja tulkkien avulla, tuo lisähaasteita asiaan, asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo.

– Sotarikosten tekotapaluettelossa on monta osaa. Voi olla itse mukana surmaamassa, yllyttämässä, osallinen tai myötävaikuttaja. Esimiesvastuu jo riittää. Jos on tietoinen, mitä alaiset ovat tehneet ja jos he ovat syyllistyneet rikoksiin siellä eikä esimiesasemassa puutu siihen, se voi täyttää sotarikoksen tunnusmerkistön.