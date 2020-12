Venäläinen Sputnik-koronarokote antanee ainakin kahden vuoden suojan

Neljäsosa venäläisistä sairastaa koronan

Venäjän mukaan sen koronavirusrokote on todettu tutkimuksissa 95-prosenttisen tehokkaaksi. Venäjä kehitti rokotteen erittäin nopeasti, mikä on herättänyt länsimaissa epäilyksiä siitä, että rokotteen testauksessa olisi oikaistu.

Koronatilanne Venäjällä on vakava. Uusia tartuntoja on tänään todettu yli 28 000. Tähän mennessä koronatartuntoja on ollut Venäjällä yli 2,6 miljoonaa ja lähes 47 000 on kuollut koronaan.