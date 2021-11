– Nitshushkin on kuin tankki, en ole koskaan nähnyt kenenkään dominoivan tuolla tavalla tuossa iässä. Hänellä on voimaa, mutta hän on myös teknisesti taitava. Hänellä on kaikki eväät tulla maailman parhaaksi pelaajaksi, Championat kertoo Jagrin kuvailleen venäläisnuorukaista.