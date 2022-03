Venäläinen huippuballerina irtisanoutui Moskovan Bolšoi-baletista ja jätti kotimaansa: "En koskaan uskonut olevani Venäjää vastaan"

Moskovan Bolšoi-baletin yksi kirkkaimmista tähtitanssijoista, ballerina Olga Smirnova on irtisanoutunut maailmankuulun teatterin palveluksesta, kertoo CNN . 30-vuotias Smirnova on kiinnitetty nyt Amsterdamin Hollannin kansallisbalettiin, jonka lavalla hänet nähdään ensi kerran huhtikuun alussa.

Syynä ballerinan irtisanoutumiselle on Venäjän aloittama sota Ukrainassa. Venäjä aloitti 24. helmikuuta laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan ja sota on nyt kestänyt kolme viikkoa. Pietarissa syntynyt Smirnova on tuominnut Venäjän toimet Ukrainassa ankarasti. Smirnovan isoisä on ukrainalainen.