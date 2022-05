Venäjän kiekkolegendalta hurjia väitteitä Suomen päätöksestä: "Ihmisoikeuksien rikkomista"

– Tämä on syrjintää ja ihmisoikeuksien rikkomista. Kuka maksaa heidän palkkansa? Mistä he ansaitsevat enemmän rahaa? Kiintoisaa. En usko, että tienaavat Suomessa enemmän kuin Venäjällä. Kaikki rajat on ylitetty jo aikoja sitten. On outoa, että he eivät tehneet tuollaista päätöstä välittömästi, Vjatsheslav Fetisov sanoi Sport-Ekspressille.