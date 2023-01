Venäjä yritti estää ukrainalaisten tiedonsaannin – kyberhyökkäys Ukrainan uutistoimistoon epäonnistui

Bleeping Computerin mukaan tämä on mahdollistanut uutistoiminnan jatkumisen. Ukrainan kyberturvallisuusviranomaiset pyrkivät tällä hetkellä palauttamaan järjestelmiä hyökkäyksen jäljiltä ja tutkimaan tapahtunutta tarkemmin.

Tarkoituksena on ilmeisimmin ollut ukrainalaisten tiedonsaannin estäminen, mihin Venäjä on pyrkinyt jo sodan alkupäivistä lähtien. Tällä kertaa uutistoimintaa ei kuitenkaan saatu katkolle.

– He ovat sulkeneet Ukrainan television, internetin ja mobiiliyhteydet vihollisen väliaikaisesti hallitsemilla alueilla ja he ovat iskeneet ohjuksillaan tv- ja radiotorneihin useissa kaupungeissa. He ovat tehneet kyberhyökkäyksiä Ukrainan mediaa vastaan, Ukrainan kyberturvallisuustiimin johtaja Juri Shchyhol kuvailee Venäjän toimintaa.