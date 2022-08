Venäjä järjestää vuotuisen sotaharjoituksensa ikään kuin "pakon edestä" – Pekka Toveri selittää, mistä on kyse

– Harjoitukset esimerkiksi läntisessä ja keskisessä sotilaspiirissä ovat olleet paljon suurempia. Siellä on ollut kymmeniätuhansia sotilaita, ja toiminta on ollut hyvin maavoimapainotteista. Sellaisen harjoitusjoukon raapiminen kokoon olisi nyt ollut melko haastava homma, Toveri arvioi.

Hänen mukaansa merijalkaväkeä tuskin nähdään suuressa mitassa Vostok-harjoituksessa, sillä sitä on ilmeisesti lähetetty idästä lännemmäs Ukrainaan. Tyynenmeren laivastoa ei sen sijaan ole siirretty Mustallemerelle, ja ilmavoimaakin Venäjä on käyttänyt Ukrainassa melko säästeliäästi, Toveri jatkaa.

Strategiset ydinasejoukot harjoittelevat lokakuussa

Vostokiin ovat ilmoittautuneet mukaan muun muassa Intia ja Kiina. Viimeksi mainitun osalta osallistuminen Venäjän harjoituksiin on ollut aiemminkin lähinnä symbolisella tasolla, ja samaa voi odottaa myös tällä kertaa, Toveri arvioi.

Venäjälle taas on tärkeää, että Kiinan lippu näkyy harjoituksessa, vaikka sitten vain pienen vierailujoukon kärjessä.

– Venäjälle on tärkeää osoittaa, että me emme ole yksin, vaan meillä on tärkeitä kumppaneita. Kiinalle taas riittää sen osoittaminen, ettei Venäjää ole kokonaan hylätty, Toveri arvioi.