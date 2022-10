Venäjä iski eri puolille Ukrainaa – hurja räjähdys Dniprossa tallentui kojelautakameraan

Videolta on nähtävissä horisontista nouseva savupilvi, jonka jälkeen paikalla näkyy tulinen räjähdys.

Videon julkaissut uutistoimisto Reuters on vahvistanut videon sijainnin koelautakameran sijaintitiedoista, jotka vastaavat Google Mapsin katunäkymää Dnipron Kalynova-kadusta.

Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan ohjusiskuissa on kuollut 14 ihmistä. Haavoittuneita on viranomaisten mukaan lähemmäs sata. Pelastustöissä on auttanut yli tuhat ihmistä.