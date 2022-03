Venäjä hyökännyt kahteen uuteen kaupunkiin Ukrainassa, toinen kohteista miljoonakaupunki: Yksi iskuista osui lähelle lastentarhaa

Ukrainalaismedia raportoi räjähdyksistä Lutskissa maan luoteisosissa sekä Dniprossa Kiovan eteläpuolella, Dneprjoen varrella. Dnipro on Ukrainan neljänneksi suurin kaupunki sekä maan teknologian, koulutuksen, koneenrakennuksen, lentokoneteollisuuden ja kaupankäynnin keskus.

BBC kertoo ukrainalaismedian lähteisiin viitaten, että Venäjän ensimmäinen hyökkäys miljoonakaupunki Dniproon on sisältänyt kolme räjähdystä. Yksi iskuista on osunut kenkätehtaaseen, toinen kerrostaloon ja kolmas lähelle lastentarhaa. Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut iskuissa.