Veikö italialaisryhmä koronaviruksen rytinällä Intiaan? Maan terveysministeri: Tartuntoja lähes 30

Koronavirus tartuntojen vahvistettu kokonaismäärä Intiassa on näin noussut lähes kolmeenkymmeneen. Asiasta kertoi tänään Intian terveysministeri, Harsh Vardhan.

Italialaisella todettu tartunta aiemmin Intiassa

Koronavirus leviää Italiassa

Viime päivinä tartuntojen määrät ovat nousseet monissa maissa Kiinan ulkopuolella. Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa tartuntatapauksia on ainakin 122.

Euroopassa tartuntoja on löydetty eniten Italiasta. Maa on kertonut noin 2 500 tartunnasta, ja lähes 80 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.