Vegaaniruokavalioon liittyy ravitsemusriskejä – siihen ei voi luottaa, että kaikki osaisivat koostaa ruokavalion oikein, varoittaa Helsingin yliopiston dosentti

Erkkola kuuluu valtakunnalliseen työryhmään, joka seuraa jatkuvasti lasten ja nuorten ravitsemusta Suomessa. Erkkola on ollut koostamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Syödään yhdessä -ruokasuosituksia lapsiperheille.

Haasteita voi Erkkolan mukaan koitua, jos motiivit vegaaniksi ryhtymisessä ovat esimerkiksi eläinten hyvinvoinnissa ja ravitsemustietämys on heikompaa. Tiedonlukutaito voi olla hänen mukaansa vähäisempi esimerkiksi silloin, jos vanhemmilla on vain vähän koulutusta.

Vegaaniliiton ravitsemusterapeutti eri mieltä

– Jollei ole syytä huoleen lapsen kasvusta ja kehityksestä, on turha käyttää perhettä terveydenhuollon vastaanotolla. Se on outoakin, kun kyseessä on usein eettinen vakaumus, hän sanoo.