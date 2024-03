Vastatuulessa olleesta EU:n yritysvastuudirektiivistä viimein sopu

Suomi tuki puheenjohtajamaa Belgian tekemää ehdotusta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viime viikolla, että Suomi sai läpi oleellisia muutoksia ryhmäkannetta koskevaan artiklaan ja siirtyi direktiivin kannalle.



Puheenjohtajamaa Belgian ehdotuksesta direktiiviin tehtiin myös useita muita muutoksia. Direktiiviä sovelletaan yrityksiin, joissa on vähintään tuhat työntekijää ja joiden liikevaihto on 450 miljoonaa euroa.



Edellisessä ehdotuksessa direktiiviä olisi sovellettu yrityksiin, joissa on vähintään 500 työntekijää ja liikevaihto on 150 miljoonaa euroa ja tämän lisäksi pienempiin tiettyjen riskialojen yrityksiin. Nyt riskialojen yritykset eivät ole enää mukana. Riskialoja tarkastellaan myöhemmin osana sääntelyn uudelleenarviointia.