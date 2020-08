Vasemmistoliitto suivaantui syytöksistä, joiden mukaan dieselveron korotus oli syynä Kaipolan paperitehtaan sulkemisuhkaan – "Teollisuudelle on annettu miljardiluokan helpotuksia"

Pesosen avoimen kirjeen mukaan usean eri hallituksen tekemät korotukset dieselveroon ovat olleet raskaita kuljetuksia tarvitsevalle teollisuudelle haitallisia.

– Dieselveroa on nyt korotettu 6,5 sentillä litralta ja senkin jälkeen polttoaineen hinta on alempi kuin alkuvuodesta ja alempi, mitä se on ollut viisi vuotta sitten, Arhinmäki huomautti Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kokouksessa.

Tänä vuonna polttoaineiden hintaan on vaikuttanut se, että koronakriisin myötä öljyn kysyntä on supistunut ja öljyn hinta on ylitarjonnan takia laskenut.

Arhinmäki muistutti samalla, että teollisuutta on aiemmin avustettu merkittävästi.

– Yhteisöveroa on alennettu 26,5 prosentista 20 prosenttiin. Sitä ennen poistettiin Kela-maksut. Teollisuudelle on annettu miljardiluokan helpotuksia. Sen lisäksi hallitus on sitoutunut laskemaan sähköveron EU:n minimitasolle, Arhinmäki huomautti.

Osinkoja jaetaan, työntekijöitä potkitaan: "Jotain rajaa"

Arhinmäen mukaan UPM:n Pesosen moitteet korkeista veroista ja palkoista ovat kohtuuttomia varsinkin, kun yhtiö on lisännyt osinkojen jakoa.

– Jotain rajaa pitää olla, mitä kehdataan vaatia, kun tavallisia työntekijöitä potkitaan pihalle. Ei tämä yhteiskunta voi toimia vain sen mukaan, että UPM:n toimitusjohtaja ja osakkeenomistajat saavat koko ajan korkeampia tuloja ilman, että yhteiskunnalle annetaan mitään takaisin niistä helpotuksista, joita on annettu teollisuudelle, Arhinmäki latasi.

Myös puolueen puheenjohtaja Andersson oudoksui dieselveron ottamista mukaan moitelistalle paperitehtaan lakkautus-uhan taakse.

– Ihmettelen, jos nostetaan yksittäisiä veropäätöksiä syyksi. Kyllähän tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi paperin kysynnän lasku ja myös tämä koronatilanne. Ja varmasti isossa konsernissa, kun tehdään irtisanomispäätöksiä, katsotaan, missä maassa se on kaikkein halvinta panna toimeen.