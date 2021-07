Varsinais-Suomessa todettu viikon aikana useita harvinaisia bakteerien aiheuttamia verenmyrkytyksiä – "Liittyvät meriveteen"

Tyksin mukaan Suomessa infektion riski on olemassa nimenomaan pitkien hellejaksojen aikana rannikkovesissä. Makeissa sisävesissä vibriobakteereja ei yleensä esiinny.

Riskiryhmät alttiita verenmyrkytykselle

Verenmyrkytyksen riski on olemassa erityisesti pitkäaikaissairailla ja ihmisillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Bakteeri voi aiheuttaa kehossa tulehduksen myös, jos iho on rikkoutunut.