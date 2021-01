Varoitus pikavauhtia tulleen talven vaaroista: Tommi, 9, vajosi jäihin Vantaalla, tilanteen nähnyt vaatimaton sankari säntäsi perään – "Poika oli kaulaansa myöten vedessä"

– Ajattelin vielä töissä, että siellä on varmaan vaan vähän pludattu ja kengät kastuneet. Iltapäivällä kun tulin kotiin, poika vaikutti ihan reippaalta, mutta illalla hän tuli juttelemaan asiasta ja tajusin, että siellä ollaan oltu vähän syvemmissä vesissä.

– Pojat olivat halunneet vähän kokeilla jäätä ja rikkoa sitä. He olivat lammen jään päällä, kun Tommi horjahti avantoon ja oli siellä kainaloita myöten. Poika sanoi, etteivät jalat yltäneet pohjaan.

"Jää ei suinkaan ole edes pienen pojan kestävää"

– Pojat olivat vain ajatelleet että pakkasta ja lunta on. Että nyt on talvi ja lammen vesi on jäätynyt. Toivottavasti ihmiset nyt ymmärtävät, että se ei ole suinkaan vielä edes pienen pojan kestävää. Haluan sanoa muillekin, että älkää ihmeessä menkö jäälle vielä.