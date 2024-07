Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot romahtivat

– Kaikissa asiakasmaksulakiin tehdyissä muutoksissa on haluttu lisätä maksuttoman varhaiskasvatuksen osuutta. Tulorajoja on nostettu ja sisarusalennusta on muutettu siten, että toisesta lapsesta maksettava maksu on entistä alhaisempi, sanoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.