Vantaalainen Don kävelee 1 500 kilometriä Suomen päästä päähän – "Halusin kokea seikkailun, jossa haastaisin itseni sekä fyysisesti"

Toukokuun 19. päivästä asti matkalla ollut Ramsey vastaa puhelimeen Kuopiosta. Hän on juuri vieraillut Suonenjoella, mistä mukaan tarttui mansikansyönnin Suomen mestaruus.

Ramsey kertoo, ettei hän suunnitellut reittiään pitkään, ja reitti on myös hieman muuttunut kävellessä.

Painava rinkka oli viedä uskon



Matkan haasteena on Ramseyn mukaan ollut pysytellä terveenä. Satunnaisia polvivaivoja ja hetkellisesti kipeytyneitä jalkapohjia lukuun ottamatta kävely on kuitenkin sujunut hyvin. Unen ja ravinnon merkitys on korostunut.