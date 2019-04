Vankiloiden henkilökunnan kehno koulutus alkusammutukseen huolettaa: "Palokunta ei ehdi pelastaa vaarassa olevaa vankia" – Paloissa useita loukkaantuneita

Helsingin vankilan apulaisjohtaja Tero Uuranmäki sanoo, että kaikki lähtee tulipalon havaitsemisesta.



– Meillä on automaattiset paloilmoitinjärjestelmät. Vanki tai henkilökunnan jäsen havaitsee palon, jonka jälkeen tehdään hälytys. Jos hälytys tulee paloilmaisimesta, niin näemme kartalta heti, mistä päin vankilaa tämä hälytys tulee. Hätäkeskus saa myös automaattisesti tiedon hälytyksestä, joka tulee paloilmaisimesta, Uuranmäki selventää.



Vankilan henkilökunta tarkastaa heti, mikä hälytyksen on aiheuttanut. Jos kyseessä on tulipalo, niin aloitetaan alkusammutus. Päivisin on paljon ihmisiä irti, eli vangit ovat selleistä ulkona, kun evakuoiminen aloitetaan.



Yöaikaan vangit ovat selleissään, joten ensimmäiset tehtävät toimenpiteet ovat Uuranmäen mukaan alkusammuttaminen ja vaarassa olevien vankien pelastaminen.



– Samaan aikaan palokunta on jo tulossa tänne. Vankilamaailmassa palokunnan opastaminen korostuu. He eivät pääse sisälle, ellei muuria avata ja tämä on toimintaympäristönä heille outo. Ovet ovat lukossa, joten opastaminen on erittäin suuressa roolissa. Heidät opastetaan suoraan vaara-alueelle asti, Uuranmäki sanoo.



Ilmastointiin ei puututa ensitilanteessa ollenkaan, vaan se jätetään viranomaisen arvioitavaksi. Ilmastoinnista voi olla hyötyä tai haittaa.



– Pelastusviranomainen harkitsee ilmastoinnin hätäpysäyttämisen. Savun leviäminen estetään toki muuten. Etenkin uusissa rakennuksissa ja remontoiduissa tiloissa on automaattiset palopellit, jotka sulkeutuvat.



Tulipalossa savun leviämisen estäminen on tärkein asia



Palon sattuessa vangit siirretään pihalle heille tuttua reittiä. Ensitilanteessa kuitenkin riittää, että vangit siirretään seuraavan palo-oven taakse, jolloin heidät on jo evakuoitu.



– Vankilat on nykyään rakennettu niin, että ne ovat 60 minuutin palo-osastoja, eli esimerkiksi yöllä vanki on parhaassa turvassa omassa sellissään. Eli evakuoinnin kanssa ei ole yöaikaan niin kiire. Jos monet vangit ovat sellien ulkopuolella päiväsaikaan tulipalon syttyessä, on loukkaantumisen ja savulle altistumisen vaara paljon suurempi, Uuranmäki sanoo.



Palokunta ei ehdi pelastaa vaarassa olevaa vankia



Liikuntarajoitteiset vangit käydään hakemassa sellistä pois, jos tarve vaatii. Jos tulipalo on siinä sellissä, missä liikuntarajoitteinen henkilö on, niin henkilökunta huolehtii aina vangin ulos sellistä.



– Meillä on sellainen ajatus tässä, että palokunta tulee kyllä sammuttamaan palon, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta palokunta ei ehdi pelastamaan sitä vaarassa olevaa vankia, se on meidän tehtävä.



– Sen takia ensihetken toimenpiteet keskitetään nimenomaan sinne palokohteeseen, jotta saadaan pelastettua vaarassa olevat ja keskittyä alkusammutukseen. Se on meidän tärkein tehtävämme. Vaikka ollaan lähellä Kallion pelastusasemaa, niin silti meidän tehtäväksi tulee vangin pelastaminen vaarasta, Uuranmäki sanoo.



– Turussa sattui vuonna 2013 palokuolema vankimielisairaalassa. Silloin Onnettomuustutkintalautakunta teki tutkimuksen vankilapaloista. Muistaakseni 2000-luvulla yli 100 ihmistä on loukkaantunut näissä vankilapaloissa tämän yhden kuolleen lisäksi. Se on ihan merkittävä lukumäärä.



Suurin osa näistä loukkaantuneista on henkilökunnan jäseniä, jotka ovat altistuneet savulle. Vakavia loukkaantumisia ei ole kaikesta huolimatta sattunut.



– Tämä osoittaa henkilökunnan ripeyden. He osaavat työnsä ja laittavat itsensä likoon vankia pelastaessaan.



Alkusammutustaitohin kouluttaminen turhan vähäistä

Turhia hälytyksiä tulee toista kymmentä. Helsingin vankilassa on tupakointikielto eli vangit saavat polttaa vain ulkona. Se on Uuranmäen mukaan vähentänyt erheellisiä palohälytyksiä jonkun verran.



– Ruoanlaitosta saattaa joskus tulla turha hälytys. Ennen tupakointikieltoa tuli yli kymmenen vuodessa. Turhasta hälytyksestä maksetaan 700 euroa kerta, eli ne tulevat kalliiksi.



Vangit ovat päivittäin keskenään ulkona, joten heistä ei ole toisilleen vaaraa evakuointitilanteessa.



– Jos vankilaa ruvetaan evakuoimaan, niin ei meidän tarvitse koko vankilaa evakuoida, vaan ainoastaan se osasto, missä tulipalo on.



Uuranmäen mukaan tärkeintä on se, että on toimivat laitteet, eli palo havaitaan hyvissä ajoin.



– Meillä on riittävä alkusammutusalusta ja koulutettu henkilökunta. Koulutus on vähän turhan vähäistä, resurssit menevät pitkälti kaikkeen muuhun. Toivoisin, että pystyisimme enemmän harjoittelemaan alkusammutusta ja pelastamista.



Poistumisharjoituksia ei vankiloissa juurikaan tehdä. Helsingin vankilassa on kuitenkin ollut poistumisturvallisuusselvityksiä. Aikataulut ovat täyttyneet ja palo-osastot on saatu evakuoitua riittävän nopeasti, eli se ei ole ongelma.