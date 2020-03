Vanhanen: Eduskunta ei tee europarlamentin tapaan rajoituksia koronaviruksen takia – äänestyksiä voidaan lykätä, jos kansanedustajia asetetaan karanteeniin

– Meidän kansanvaltamme periaatteisiin kuuluu avoimuus. Tämä talo on avoin kansanvallan foorumi, ja me pyrimme mahdollisimman pitkälle toimimaan normaalien toimintatapojen mukaisesti, Matti Vanhanen sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Eduskunnassa on kuitenkin ryhdytty useisiin toimiin koronaviruksen torjumiseksi. Eduskunnan työterveysasema antoi esimerkiksi torstaina suosituksen, että eduskunnassa vältettäisiin toistaiseksi kättelyä.

"Karanteeniin omalla päätöksellä"

Mikäli kansanedustajien karanteenitapauksia ilmenee, saattaa se Vanhasen mukaan johtaa äänestysten lykkäämiseen. Normaalisti sairastumistapauksissa kansanedustajat harkitsevat itse tulevatko he sairauslomalta valiokuntien ratkaiseviin käsittelyihin ja täysistuntojen äänestyksiin, mutta koronavirus on eri juttu.

– Mikäli näitä karanteenitilanteita tulee, niin sitten harkitsemme tilannetta. Se saattaa merkitä ehkä äänestysten myöhentämistä tai muita toimia. Lähtökohta on se, että edustajalla on aina oikeus osallistua päätöksentekoon. Hän on saanut valtakirjan kansalaisilta, Vanhanen sanoi.