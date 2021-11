Valtteri Filppulalla iso urakka edessä: "Olemme ajaneet itsemme huonoon jamaan"

Turnauksessa kaksi maalia iskenyt Filppula osoitti, että vaikka ikää on jo 37 vuotta, hän pysyy hyvin kansainvälisessä tahdissa. Ja pää pelaa kuten aina.

Geneve-Servetten kausi pettymys

Kun maajoukkuekiireet ovat ohi, on hänenkin aika siirtyä taas seura-arkeen. Geneve-Servette on voittanut 23 ottelusta vain viisi ja joukkue on National Leaguessa kolmanneksi viimeisenä.