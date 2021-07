Valtavaa "tulen silmää" yritettiin sammuttaa keskellä merta – kirjaimellinen liekkimeri tallentui videolle

Video tulimeren sammutusoperaatiosta on levinnyt verkossa. Jotain videon nähneitä on huvittanut vedessä roihuavan tulipalon sammutusoperaatio vesisuihkujen avulla. Liekkeihin suihkutetulla vedellä on kuitenkin pyritty tukehduttamaan liekit ja estämään palon aiheuttaman savun leviämistä ilmassa.