Valtakunnansyyttäjä: Poliisi päätti esitutkinnan Päivi Räsäsestä ennenaikaisesti – "Ne osuudet pitää käydä tarkasti läpi"

MTV Uutiset uutisoi tiistaina, että Räsäsestä tehty tutkintapyyntö perustuu virheellisiin väittämiin. Yksityisen kansalaisen tekemän tutkintapyynnön mukaan Räsänen olisi sanonut Yökylässä Maria Veitola -sarjan jaksossa, että "homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen psykopatologinen häiriö" ja "homoseksuaalisuudessa on kyse perversioista."

– On olennaista, mitä yleisölle lähetetyssä televisio-ohjelmassa on sanottu. Rikoksen tunnusmerkistöhän menee siten, että lainvastaiseksi katsotaan sen tapainen vihapuhe, joka on tapahtunut senkaltaisissa olosuhteissa, jossa suuri yleisö on ollut sitä kuulemassa. Nyt juuri ne osuudet pitää käydä läpi tarkasti.